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Гипнотизер ограбил кассиров в Екатеринбурге
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Гипнотизер ограбил кассиров в Екатеринбурге 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Полиция Екатеринбурга разыскивает грабителя, который путем гипноза похитил выручку из кассы супермаркета, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе городского УМВД.
Как сообщило ранее уральское информагентство Ura.ru, житель Екатеринбурга заговорил с сотрудниками продуктового магазина и попросил разменять ему 100 рублей. После недолгого разговора продавцы добровольно отдали мужчине практически все деньги, находившиеся в кассе. Позже работники продуктовой сети заявили, что их ограбили путем гипноза.
В полиции РИА Новости подтвердили факт происшествия. "По факту хищения денежных средств из кассы в магазине … вчера в отдел полиции №15 поступило заявление. По данному факту проводится проверка, опрашиваются работники магазина, устанавливается личность злоумышленника", — рассказали в ведомстве.
По информации пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.
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Комментарии9  Ещё 8 источников 
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