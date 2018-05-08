Гипнотизер ограбил кассиров в Екатеринбурге

Как сообщило ранее уральское информагентство Ura.ru , житель Екатеринбурга заговорил с сотрудниками продуктового магазина и попросил разменять ему 100 рублей. После недолгого разговора продавцы добровольно отдали мужчине практически все деньги, находившиеся в кассе. Позже работники продуктовой сети заявили, что их ограбили путем гипноза.

В полиции РИА Новости подтвердили факт происшествия. "По факту хищения денежных средств из кассы в магазине … вчера в отдел полиции №15 поступило заявление. По данному факту проводится проверка, опрашиваются работники магазина, устанавливается личность злоумышленника", — рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы УМВД по Екатеринбургу, ущерб составил порядка 20 тысяч рублей.