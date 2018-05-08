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Житель Кузбасса пытался передать матери наркотики
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Житель Кузбасса пытался передать матери наркотики в футляре от очков 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Жителя кузбасского Междуреченска будут судить за пособничество в незаконном приобретении наркотиков, которые он купил по просьбе своей матери, сообщает главк МВД по Кемеровской области.
Полицейские узнали об инциденте от таксиста, один из пассажиров которого, оплатив поездку, сам не поехал, а просил доставить по указанному адресу очки в футляре. Водитель предположил, что в нем могут быть запрещенные вещества.
"Полицейские задержали женщину, которая получила футляр от таксиста. Внутри оказался пакет с порошкообразным веществом. Исследование показало, что это синтетический наркотик. Задержанная пояснила, что сын по ее просьбе приобрел наркотики и передал через таксиста для личного употребления", — говорится в сообщении.
В отношении женщины полицейские составили административный протокол по статье "Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ".
Кроме этого, оперативники задержали ее ранее судимого 24-летнего сына. Он стал фигурантом уголовного дела по статье "Пособничество в незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Ему грозит до 3 лет лишения свободы.
В настоящее время материалы дела с обвинительным заключением направлены на рассмотрение в Междуреченский городской суд, уточнили в ГУМВД.
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