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Число госпитализированных школьников на Украине увеличилось
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Число госпитализированных школьников на Украине возросло до 47 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Fotolia / Fotokon
Число госпитализированных детей после отравления в школе на Украине возросло с 42 до 47 человек, 11 из них находятся реанимации, на место ЧП вылетает премьер-министр Украины Владимир Гройсман.
По данным Госслужбы Украины по ЧС, массовое отравление детей в школе в украинском городе Черкассы произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В МВД сообщали, что в больницу попали 42 ребенка, выясняются причины отравления. Возбуждено уголовное дело.
"Всего на линейке находились 424 ученика. По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) 8 мая в Черкасскую областную детскую больницу доставлены 47 учащихся, из них 11 находятся в реанимации. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы.
В свою очередь Гройсман сообщил, что вылетает на место ЧП.
"Вылетаю в Черкассы для выяснения ситуации со здоровьем детей", — написал глава кабмина в Twitter.
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