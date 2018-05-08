Число госпитализированных школьников на Украине увеличилось

Число госпитализированных школьников на Украине возросло до 47

Число госпитализированных детей после отравления в школе на Украине возросло с 42 до 47 человек, 11 из них находятся реанимации, на место ЧП вылетает премьер-министр Украины Владимир Гройсман

По данным Госслужбы Украины по ЧС, массовое отравление детей в школе в украинском городе Черкассы произошло во вторник утром, дети начали падать в обморок прямо во время линейки. В МВД сообщали, что в больницу попали 42 ребенка, выясняются причины отравления. Возбуждено уголовное дело.

"Всего на линейке находились 424 ученика. По состоянию на 12.00 (совпадает с мск) 8 мая в Черкасскую областную детскую больницу доставлены 47 учащихся, из них 11 находятся в реанимации. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль", — говорится в сообщении на сайте Госслужбы.

В свою очередь Гройсман сообщил, что вылетает на место ЧП.