Многоэтажка вспыхнула в Москве

Чрезвычайное происшествие произошло в районе Северное Чертаново в столице — в многоэтажном доме запылала квартира. Как выяснилось, пожар возник на 12 этаже 40-этажной высотки. В социальных сетях уже опубликовано несколько роликов, снятых очевидцами. На них видно, что из окна вырывается пламя и валит густой чёрный дым. На место ЧП прибыли спасательные службы, которые быстро локализовали огонь. К настоящему моменту пламя потушено. Уже известно, что возгорание произошло в четырёхкомнатной квартире, его площадь составила 20 кв. м. Причины пожара пока не установлены. По предварительной информации, пострадавших нет.