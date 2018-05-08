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Многоэтажка вспыхнула в Москве
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Многоэтажка вспыхнула в Москве 

Рамблер 4 часа назад
Чрезвычайное происшествие произошло в районе Северное Чертаново в столице — в многоэтажном доме запылала квартира. Как выяснилось, пожар возник на 12 этаже 40-этажной высотки. В социальных сетях уже опубликовано несколько роликов, снятых очевидцами. На них видно, что из окна вырывается пламя и валит густой чёрный дым. На место ЧП прибыли спасательные службы, которые быстро локализовали огонь. К настоящему моменту пламя потушено. Уже известно, что возгорание произошло в четырёхкомнатной квартире, его площадь составила 20 кв. м. Причины пожара пока не установлены. По предварительной информации, пострадавших нет.
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