В Чертанове ликвидирован пожар в высотке

Ликвидирован пожар в квартире на 12-м этаже 40-этажной высотки в Северном Чертанове

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 12-м этаже 40-этажного жилого дома в столичном районе Северное Чертаново. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"Пожар в квартире жилого дома по адресу: Северное Чертаново, д. 1 А, ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. метров", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, с верхних этажей вывели 15 человек.

В свою очередь источник в экстренных службах города пояснил, что горела 4-комнатная квартира на 12-м этаже. В результате произошедшего никто не пострадал.