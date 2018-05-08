В Чертанове ликвидирован пожар в высотке

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Ликвидирован пожар в квартире на 12-м этаже 40-этажной высотки в Северном Чертанове 

ТАСС 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 12-м этаже 40-этажного жилого дома в столичном районе Северное Чертаново. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
"Пожар в квартире жилого дома по адресу: Северное Чертаново, д. 1 А, ликвидирован. Площадь возгорания составила 20 кв. метров", — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, с верхних этажей вывели 15 человек.
В свою очередь источник в экстренных службах города пояснил, что горела 4-комнатная квартира на 12-м этаже. В результате произошедшего никто не пострадал.
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