На «Евровидении» ранили журналиста

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В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение 

РИА Новости 25 минут назад
Фото: globallookpress.com
В Лиссабоне во время ограбления ранили ножом греческого журналиста, приехавшего освещать песенный конкурс "Евровидение", сообщает телеканал Antenna.
ЧП произошло утром в понедельник. Неизвестный подошел к нему, ударил ножом и ограбил, сообщает телеканал. При этом в Лиссабоне повышены меры безопасности и "практически на каждом углу" стоят полицейские.
Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении.
Телеканал сообщает, что журналист также возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.
Телеканал Star сообщает, что у молодого человека была с собой довольно большая сумма денег — 4 тысячи евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал конкурса. Грабитель после нападения скрылся.
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