На «Евровидении» ранили журналиста

В Лиссабоне ранили ножом журналиста, приехавшего освещать Евровидение

Лиссабоне во время ограбления ранили ножом греческого журналиста, приехавшего освещать песенный конкурс "Евровидение", сообщает телеканал Antenna.

ЧП произошло утром в понедельник. Неизвестный подошел к нему, ударил ножом и ограбил, сообщает телеканал. При этом в Лиссабоне повышены меры безопасности и "практически на каждом углу" стоят полицейские.

Журналист госпитализирован, угрозы его жизни нет, говорится в сообщении.

Телеканал сообщает, что журналист также возглавляет группу греческих фанатов Eurofans на конкурсе.

Телеканал Star сообщает, что у молодого человека была с собой довольно большая сумма денег — 4 тысячи евро, которые предназначались для покупки билетов на полуфинал конкурса. Грабитель после нападения скрылся.