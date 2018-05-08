На Камчатке произошел выброс пепла из вулкана

На Камчатке вулкан Ключевской выбросил столб пепла высотой 5,5 км

На камчатском вулкане Ключевской зафиксировали выброс пепла высотой до 5,5 км над уровнем моря. Об этом проинформировала Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

"На вулкане Ключевской был зафиксирован пепловый выброс высотой 5,5 тыс. метров над уровнем моря. Шлейф распространился на более чем 100 км в юго-восточном направлении от вулкана", — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Камчатскому краю, с учетом направления ветра пепловый шлейф распространился на 105 км в южном и юго-восточном направлении от вулкана в сторону Камчатского залива, на пути распространения шлейфа нет населенных пунктов.

Отмечается, что международные трассы движения воздушных судов в районе вулкана Ключевского не проходят, зарегистрированных туристических групп в данном районе тоже нет. Вулкану присвоили "оранжевый" код авиационной опасности.

Ранее сообщалось, что российские геологи обнаружили в трещинах вулкана на Камчатке новый минерал.