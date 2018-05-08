Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка

Раскрыта загадка устрашающей надписи на месте исчезновения ребенка

Бурятии следователи пришли к выводу, что надпись «умрет», замеченная рядом с местом исчезновения двухлетнего ребенка, не имеет отношения к делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления СК Дмитрия Столярова.

По его словам, следователи выясняли, кто именно сделал эту надпись, провели проверку, но связи с исчезновением мальчика не нашли.

Двухлетний мальчик пропал 6 мая, когда играл на улице возле дачного дома. Его мать в это время была в гостях. Женщина оставила ребенка на 20 минут, а когда вернулась, сына найти не смогла. Другие дети не заметили, куда он исчез.

Следователи и кинологи провели поиски на берегу реки Степная Протока неподалеку от дач, опросили около 300 потенциальных свидетелей, но следов мальчика не нашли. Сообщалось, что именно на берегу была найдена надпись «умрет».

В СК отметили, что пропавший ребенок — из благополучной семьи, у него есть братья и сестры. Правоохранители возбудили уголовное дело о похищении.