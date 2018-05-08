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Раскрыта загадка надписи на месте исчезновения ребенка
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Раскрыта загадка устрашающей надписи на месте исчезновения ребенка 

Рамблер 1 час назад
Фото: ТАСС
В Бурятии следователи пришли к выводу, что надпись «умрет», замеченная рядом с местом исчезновения двухлетнего ребенка, не имеет отношения к делу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя регионального управления СК Дмитрия Столярова.
По его словам, следователи выясняли, кто именно сделал эту надпись, провели проверку, но связи с исчезновением мальчика не нашли.
Двухлетний мальчик пропал 6 мая, когда играл на улице возле дачного дома. Его мать в это время была в гостях. Женщина оставила ребенка на 20 минут, а когда вернулась, сына найти не смогла. Другие дети не заметили, куда он исчез.
Следователи и кинологи провели поиски на берегу реки Степная Протока неподалеку от дач, опросили около 300 потенциальных свидетелей, но следов мальчика не нашли. Сообщалось, что именно на берегу была найдена надпись «умрет».
В СК отметили, что пропавший ребенок — из благополучной семьи, у него есть братья и сестры. Правоохранители возбудили уголовное дело о похищении.
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