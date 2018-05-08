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В Красноярске потушили пожар во дворце спорта
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В Красноярске потушили пожар во дворце спорта 

Мир24 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несущие конструкции дворца спорта в Красноярске при пожаре не пострадали, возгорание ликвидировано, сообщает телеканал «МИР 24».
Дворец спорта имени Ивана Ярыгина находится на реконструкции к Универсиаде-2019, пожар в нем начался около половины шестого по московскому времени. По предварительным данным, в шахте лифта загорелся силовой кабель. На месте работали более 50 человек и 31 единица техники.
Здание построено в 1981 году, в 2017-м началась реконструкция стоимостью более 1,5 млрд рублей. После ее завершения должна появиться ледовая арена для проведения соревнований по керлингу во время Универсиады-2019.
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