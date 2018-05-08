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При крушении вертолета РФ в Сирии погибли оба пилота
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При крушении вертолета РФ в Сирии погибли оба пилота 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Андрей Станавов
В Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба пилота погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.
Вертолет потерпел крушение при выполнении планового полета над восточными районами республики.
По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, уточнили в оборонном ведомстве.
Тела летчиков найдены и доставлены на аэродром.
Вертолет Ка-52 "Аллигатор" был разработан в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных наземных и воздушных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.
С начала месяца это уже второй случай гибели российских военных в Сирии. 3 мая истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота погибли. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.
Инциденты с Ка-52
29 октября 2013 года в московском районе Выхино-Жулебино упал и загорелся вертолет Ка-52. В результате пострадали два пилота. Вертолет проходил испытания в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По данным расследования комиссии Минпромторга, причиной крушения стал дефект, допущенный во время производства детали.
12 марта 2012 года в Тверской области западнее аэродрома Торжок разбился вертолет Ка-52 "Аллигатор", который выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Оба пилота погибли. Одной из причин, спровоцировавших катастрофу, по информации минобороны, стали очень сложные метеоусловия, из-за которых летчики были вынуждены совершить жесткую посадку.
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