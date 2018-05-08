При крушении вертолета РФ в Сирии погибли оба пилота

Сирии разбился российский вертолет Ка-52, оба пилота погибли. Об этом сообщили в Минобороны России.

Вертолет потерпел крушение при выполнении планового полета над восточными районами республики.

По предварительным данным, причиной инцидента могла стать техническая неисправность, уточнили в оборонном ведомстве

Тела летчиков найдены и доставлены на аэродром.

Вертолет Ка-52 "Аллигатор" был разработан в начале 1990-х годов в ОКБ имени Камова. Он предназначен для уничтожения бронированных и небронированных наземных и воздушных целей, живой силы противника, а также огневой поддержки десанта и патрулирования военных колонн.

С начала месяца это уже второй случай гибели российских военных в Сирии. 3 мая истребитель Су-30СМ разбился после взлета с аэродрома Хмеймим, оба пилота погибли. По предварительной информации Минобороны, причиной авиакатастрофы могло стать попадание в двигатель птицы.

Инциденты с Ка-52

29 октября 2013 года в московском районе Выхино-Жулебино упал и загорелся вертолет Ка-52. В результате пострадали два пилота. Вертолет проходил испытания в рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. По данным расследования комиссии Минпромторга, причиной крушения стал дефект, допущенный во время производства детали.