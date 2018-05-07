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В Дубае пытались похитить украинскую туристку
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В Дубае пытались похитить украинскую туристку 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: © РИА Новости / Анна Чернова
В Дубае двое мужчин обвиняются в том, что они, представившись полицейскими, похитили туристку из Украины, сообщает Gulfnews.
Судебное заседание первой инстанции состоялось 6 мая. Согласно материалам дела, 19-летняя девушка шла утром по улице, перед ней остановился черный автомобиль, водитель представился полицейским и потребовал предъявить документы. Затем из машины вышел пассажир, взял паспорт девушки и сказал, что ей придется проследовать в участок.
Туристка попросила показать удостоверения, но ее насильно посадили в машину. Позже автомобиль остановился, девушку пытались пересадить в другую машину. "Пока сообщник водителя шел в мою сторону, я открыла дверь и убежала, — пояснила она. — Я остановила ближайшего пешехода и попросила его позвонить в полицию".
Позже подозреваемые — гражданин Ирана и моряк из ОАЭ — были арестованы. Прокурор обвинил их в похищении туристки, а также в краже документов и денег.
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