На станции метро в Петербурге распылили газ

На станции «Гостиный двор» в Петербурге неизвестный распылил газ

Ранее в соцсетях появились сообщения очевидцев, что в метро Петербурга неизвестный злоумышленник распылил газ, предположительно, использовав перцовый баллончик.

"Хулиганские действия были совершены около 16 часов в вагоне с выходом на платформу станции "Гостиный двор", — сказала Шавель.

По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Для устранения последствий была задействована дополнительная вентиляция.