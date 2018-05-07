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На станции метро в Петербурге неизвестный распылил газ
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На станции «Гостиный двор» в Петербурге неизвестный распылил газ 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: © Flickr, Vokabre
Неизвестный злоумышленник в понедельник днем в Петербурге распылил газ в подземном вестибюле станции метро "Гостиный двор", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Санкт-Петербургского метрополитена Юлия Шавель.
Ранее в соцсетях появились сообщения очевидцев, что в метро Петербурга неизвестный злоумышленник распылил газ, предположительно, использовав перцовый баллончик.
"Хулиганские действия были совершены около 16 часов в вагоне с выходом на платформу станции "Гостиный двор", — сказала Шавель.
По ее словам, в результате инцидента никто не пострадал, эвакуация не проводилась. Для устранения последствий была задействована дополнительная вентиляция.
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