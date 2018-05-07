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Джабраилов отозвал просьбу вернуть наградной пистолет
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Джабраилов отозвал просьбу вернуть пистолет, изъятый по приговору суда 

РИА Новости 39 минут назад
Фото: РИА Новости
Бывший сенатор Умар Джабраилов отозвал свою просьбу вернуть ему наградной пистолет, изъятый по решению суда после стрельбы в элитном отеле в центре столицы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.
"Постановлением суда производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства прекращено в связи с его отзывом", — сказала она.
Причины отзыва ходатайства он не пояснила.
В конце августа прошлого года Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО". Впоследсвии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать полиции.
Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.
В 2004-2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.
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