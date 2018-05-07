Джабраилов отозвал просьбу вернуть наградной пистолет

Джабраилов отозвал просьбу вернуть пистолет, изъятый по приговору суда

Бывший сенатор Умар Джабраилов отозвал свою просьбу вернуть ему наградной пистолет, изъятый по решению суда после стрельбы в элитном отеле в центре столицы, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь Тверского суда Москвы Анастасия Дзюрко.

"Постановлением суда производство по ходатайству о разрешении судьбы вещественного доказательства прекращено в связи с его отзывом", — сказала она.

Причины отзыва ходатайства он не пояснила.

В конце августа прошлого года Джабраилов несколько раз выстрелил из наградного пистолета в потолок номера элитного отеля в центре Москвы. Позднее бывший сенатор в эфире телеканала "Россия 24" извинился за свое поведение и объяснил его своей "нервной системой, переживаниями и состоянием нервного срыва, аффекта". Также Джабраилов упоминал, что он "человек контуженый" — "участник боевых действий, офицер запаса — в Чечне воевал когда-то во время режима КТО". Впоследсвии суд оштрафовал его на 500 тысяч рублей, а наградной пистолет постановил передать полиции.

Как сообщается на сайте Российско-катарского делового совета (РКДС), Умар Джабраилов — крупный бизнесмен чеченского происхождения, занимается строительством, возглавляет РКДС и попечительский совет Московского музея современного искусства.

В 2004-2009 годах Джабраилов был членом Совета Федерации, входил в комитеты по экономической политике и по международным делам. В 2000 году Джабраилов участвовал в выборах президента России, набрав 0,1% голосов.