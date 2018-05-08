Капчук сбежал от британцев к России

Капчук сдался российским дипломатам в Хорватии

По его словам, он сдался российским дипломатам после конфискации британского паспорта на въезде в Хорватию . Как утверждает Капчук, он покинул Великобританию из-за того, что на него «открыли охоту западные спецслужбы». «Охоту» он связал с его позицией по «делу Скрипаля».

Ранее Капчук рассказал РЕН ТВ , что в Хорватии у него конфисковали паспорт, выдали временный документ и потребовали вылететь в Великобританию без объяснения причин.

По данным «Ура.ру», в конце 2015 года российский суд признал Сергея Капчука и его брата виновными по делу о мошенничестве, совершенном в 1997 году. Капчук скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.