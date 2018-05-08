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Капчук сбежал от британцев к России
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Капчук сдался российским дипломатам в Хорватии 

Рамблер 1 час назад
Фото: Twitter
Предприниматель Сергей Капчук сдался в посольство РФ в Загребе, чтобы укрыться от британцев. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на самого бизнесмена.
По его словам, он сдался российским дипломатам после конфискации британского паспорта на въезде в Хорватию. Как утверждает Капчук, он покинул Великобританию из-за того, что на него «открыли охоту западные спецслужбы». «Охоту» он связал с его позицией по «делу Скрипаля».
Ранее Капчук рассказал РЕН ТВ, что в Хорватии у него конфисковали паспорт, выдали временный документ и потребовали вылететь в Великобританию без объяснения причин.
По данным «Ура.ру», в конце 2015 года российский суд признал Сергея Капчука и его брата виновными по делу о мошенничестве, совершенном в 1997 году. Капчук скрылся за границей и был объявлен в международный розыск.
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