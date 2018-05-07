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Житель Подмосковья застрелил брата из арбалета
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Житель Подмосковья во время ссоры застрелил брата из арбалета 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: © Fotolia / bondvit
Житель Сергиево-Посадского района Подмосковья в ходе пьяной ссоры застрелил своего брата из арбалета, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по области Ольга Врадий.
"По данным следствия, 5 мая 2018 года в квартире в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского района в ходе распития спиртных напитков между братьями произошел конфликт. В ходе ссоры один выстрелил в другого из арбалета в область грудной клетки", — сказала Врадий.
По ее словам, от полученного ранения мужчина скончался на месте. Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан и допрошен.
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