Житель Подмосковья застрелил брата из арбалета

Житель Подмосковья во время ссоры застрелил брата из арбалета

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Житель Сергиево-Посадского района Подмосковья в ходе пьяной ссоры застрелил своего брата из арбалета, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по области Ольга Врадий "По данным следствия, 5 мая 2018 года в квартире в поселке Скоропусковский Сергиево-Посадского района в ходе распития спиртных напитков между братьями произошел конфликт. В ходе ссоры один выстрелил в другого из арбалета в область грудной клетки", — сказала Врадий. По ее словам, от полученного ранения мужчина скончался на месте. Следствием возбуждено уголовное дело об убийстве, подозреваемый задержан и допрошен.