Появилось видео взрыва в Ставрополе 

Сегодня в Ставрополе прогремел взрыв. Громкий хлопок зафиксировали на одной из улиц в многоэтажном доме между восьмым и девятым этажами. Данный дом газифицирован, но взрыв не связан с газом. Тип взрывного устройства пока не установлен, но, по предварительным данным, взорвалась граната. После взрыва возгорания не произошло. Представитель городского комитета по ГО и ЧС заявил, что разрушений нет. Есть сведения, что погиб один человек. На месте происшествия работают представители спецслужб и правоохранительных органов. Территория двора дома, где произошёл взрыв, оцеплена, частично перекрыто движение. Полиция эвакуировала жильцов дома и учеников расположенной поблизости школы. Также в целях безопасности от газоснабжения отключили 260 абонентов.