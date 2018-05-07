Датский изобретатель-расчленитель попросил о снисхождении

Датский изобретатель Петер Мадсен , приговоренный к пожизненному заключению за убийство, сексуальное насилие и расчленение шведской журналистки Ким Валль на самодельной подлодке, обжаловал решение суда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте государственного прокурора в Копенгагене.

Как отмечается, апелляция касается лишь срока заключения, а не вопроса о признании мужчины виновным: Мадсен настаивает на смягчении наказания. Прокуратура в свою очередь считает, что вердикт суда верен. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, говорится в сообщении.

Датский суд признал Мадсена виновным и приговорил к пожизненному заключению 25 апреля.

Изобретатель отрицал свою причастность к убийству, как и какое-либо сексуальное насилие в отношении женщины, однако признался в расчленении трупа. По его словам, Валль умерла из-за неисправности и скопления ядовитых выхлопных газов. Он под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела: расчленил труп, несколько раз проткнул его отверткой, в том числе вагину, «чтобы не скапливались газы», а затем выбросил в море.