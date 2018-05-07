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Датский изобретатель-расчленитель попросил о снисхождении
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Датский изобретатель-расчленитель попросил о снисхождении 

Lenta.ru 15 минут назад
Фото: Reuters
Датский изобретатель Петер Мадсен, приговоренный к пожизненному заключению за убийство, сексуальное насилие и расчленение шведской журналистки Ким Валль на самодельной подлодке, обжаловал решение суда. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте государственного прокурора в Копенгагене.
Как отмечается, апелляция касается лишь срока заключения, а не вопроса о признании мужчины виновным: Мадсен настаивает на смягчении наказания. Прокуратура в свою очередь считает, что вердикт суда верен. Дата рассмотрения ходатайства пока не назначена, говорится в сообщении.
Датский суд признал Мадсена виновным и приговорил к пожизненному заключению 25 апреля.
Изобретатель отрицал свою причастность к убийству, как и какое-либо сексуальное насилие в отношении женщины, однако признался в расчленении трупа. По его словам, Валль умерла из-за неисправности и скопления ядовитых выхлопных газов. Он под их воздействием впал в психотическое состояние и решил избавиться от тела: расчленил труп, несколько раз проткнул его отверткой, в том числе вагину, «чтобы не скапливались газы», а затем выбросил в море.
Валль пропала 10 августа 2017 года. Она хотела сделать репортаж о конструкторской деятельности Мадсена и отправилась с ним в море на самодельной подлодке «Наутилус». На следующий день судно подало сигнал бедствия. Когда спасатели обнаружили лодку, на ней находился только Мадсен. В октябре полиция Дании нашла голову и ноги девушки, упакованные в пластиковые пакеты. В них также лежали тяжелые куски металла.
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