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В Ставрополе прогремел взрыв
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В Ставрополе прогремел взрыв 

Рамблер 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
В пятницу, 7 мая, в Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Шпаковская. Об этом сообщает «Свое ТВ».
По данным телеканала, на месте происшествия работают взрывотехники и силовики. В ближайших школах и детских садах начались эвакуации.
По словам информированного источника «Интерфакса», громкий хлопок раздался между восьмым и девятым этажами здания. По словам собеседника агентства, речи о взрыве бытового газа не идет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.
В оперативном штабе на месте взрыва «Интерфаксу» сообщили об одном погибшем. Несущие конструкции здания повреждений не получили. По одной из версий, взрыв устроил молодой человек, который в итоге сам получил тяжелые травмы.
По информации Mash, в доме неизвестный мужчина подорвал себя гранатой.
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