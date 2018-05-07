В Ставрополе прогремел взрыв

В пятницу, 7 мая, в Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном жилом доме, расположенном на улице Шпаковская. Об этом сообщает «Свое ТВ».

По данным телеканала, на месте происшествия работают взрывотехники и силовики. В ближайших школах и детских садах начались эвакуации.

По словам информированного источника «Интерфакса», громкий хлопок раздался между восьмым и девятым этажами здания. По словам собеседника агентства, речи о взрыве бытового газа не идет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один человек.

В оперативном штабе на месте взрыва «Интерфаксу» сообщили об одном погибшем. Несущие конструкции здания повреждений не получили. По одной из версий, взрыв устроил молодой человек, который в итоге сам получил тяжелые травмы.

По информации Mash, в доме неизвестный мужчина подорвал себя гранатой.