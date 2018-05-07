СК повторно попросил отпустить Малобродского домой

«В суд поступило ходатайство следствия о изменении Малобродскому меры пресечения с содержания под стражей на домашний арест», — цитирует представителя суда ТАСС.

Отмечается, что ходатайство следствия будет рассматриваться в суде 10 мая.

Напомним, Алексей Малобродский проходит обвиняемым по делу режиссера Кирилла Серебренникова о хищении бюджетных средств Минкультуры . Под стражей Малобродский будет находиться под стражей минимум до 19 июня.

Напомним, 27 апреля Басманный суд Москвы отклонил ходатайство следствия о переводе Малобродского под домашний арест потому что «доводы следователя, указанные в ходатайстве о продлении меры пресечения…, рассмотренные 18 апреля, идентичны тем же доводам ходатайства о замене меры пресечения, поступившем в суд 24 апреля».