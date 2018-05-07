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Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь
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Сотрудник крымского управления СБУ ударил девушку ногой в грудь 

Вести.Ru 1 час назад
Ревность стала причиной ожесточенной драки в херсонском кафе, где сошлись сотрудник крымского управления Службы безопасности Украины и капрал полицейского батальона "Херсон". Один из посетителей заведения снял финал противостояния на видео.
Местом, где 6 мая встретились противники, стало кафе Medvedeff на улице Залаэгерсег. Капрал полиции Виктор Чхайло, как уточняет автор записи, отдыхал в компании девушки, прежде встречавшейся с Евгением Лободой, сотрудником базирующегося в Херсоне управления СБУ, которое занимается мониторингом происходящего в Крыму.
На кадрах видно, как Лобода нанес несколько крепких ударов новому возлюбленному бывшей пассии, обратив его в бегство. В погоню за ним он бросился, прихватив со стола нож, но настигнуть противника не успел и быстро вернулся в зал, где с разбега ударил ногой в грудь виновницу конфликта.
О характере полученных девушкой травм ничего не сообщается, как и о том, чем же завершилась эта "встреча". Полиция проводит опрос свидетелей.
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