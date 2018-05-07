Сотрудник СБУ ударил девушку ногой в грудь

Сотрудник крымского управления СБУ ударил девушку ногой в грудь

Ревность стала причиной ожесточенной драки в херсонском кафе, где сошлись сотрудник крымского управления Службы безопасности Украины и капрал полицейского батальона "Херсон". Один из посетителей заведения снял финал противостояния на видео.

Местом, где 6 мая встретились противники, стало кафе Medvedeff на улице Залаэгерсег. Капрал полиции Виктор Чхайло, как уточняет автор записи, отдыхал в компании девушки, прежде встречавшейся с Евгением Лободой, сотрудником базирующегося в Херсоне управления СБУ, которое занимается мониторингом происходящего в Крыму

На кадрах видно, как Лобода нанес несколько крепких ударов новому возлюбленному бывшей пассии, обратив его в бегство. В погоню за ним он бросился, прихватив со стола нож, но настигнуть противника не успел и быстро вернулся в зал, где с разбега ударил ногой в грудь виновницу конфликта.

О характере полученных девушкой травм ничего не сообщается, как и о том, чем же завершилась эта "встреча". Полиция проводит опрос свидетелей.