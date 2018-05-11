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Cиловики погибли во время атаки в Афганистане
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Не менее 20 силовиков погибли во время атаки талибов* в Афганистане 

РИА Новости 11 мая 2018
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
По меньшей мере 20 силовиков погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан"* в провинции Фарах, передает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Назера Мехри.
Отмечается, что нападение произошло в пятницу ночью в провинции Фарах на западе страны, столкновение между силовиками и боевиками длилось около трех часов.
По данным телеканала, после нападения боевики подожгли несколько автомобилей силовиков, а также похитили их оружие и боеприпасы.
Ситуация в Афганистане в последние месяцы заметно ухудшилась. Радикальное движение "Талибан"*, ранее овладевшее значительной территорией в сельских районах страны, развернуло наступление на крупные города. Также на территории страны усилилось влияние "Исламского государства"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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