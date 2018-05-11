Cиловики погибли во время атаки в Афганистане

Не менее 20 силовиков погибли во время атаки талибов* в Афганистане

По меньшей мере 20 силовиков погибли в ходе атаки боевиков радикального движения "Талибан" * в провинции Фарах, передает телеканал 1TV со ссылкой на представителя губернатора провинции Назера Мехри.

Отмечается, что нападение произошло в пятницу ночью в провинции Фарах на западе страны, столкновение между силовиками и боевиками длилось около трех часов.

По данным телеканала, после нападения боевики подожгли несколько автомобилей силовиков, а также похитили их оружие и боеприпасы.