В Новом Уренгое горит склад

Склад горит в Новом Уренгое (Ямало-ненецкий автономный округ, ЯНАО) на площади 400 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
"Примерно в 11 часов дня (09:00 мск) произошло возгорание складского помещения в районе Коротчаево (город Новый Уренгой). Пожарные подразделения незамедлительно выехали к месту вызова… На момент прибытия спасателей наблюдалось горение складского помещения на площади 400 квадратных метров… По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.
На данный момент тушение пожара продолжается. Угрозы рядом стоящим объектам нет. Объект находится на удаленном расстоянии от пожарной части (в 50 км). Сил и средств для тушения пожара достаточно, добавили в пресс-службе.