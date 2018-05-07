В Новом Уренгое горит склад

В Новом Уренгое на площади 400 кв. метров горит склад

Склад горит в Новом Уренгое ( Ямало-ненецкий автономный округ , ЯНАО) на площади 400 кв. м. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

"Примерно в 11 часов дня (09:00 мск) произошло возгорание складского помещения в районе Коротчаево (город Новый Уренгой). Пожарные подразделения незамедлительно выехали к месту вызова… На момент прибытия спасателей наблюдалось горение складского помещения на площади 400 квадратных метров… По предварительным данным, погибших и пострадавших нет", — говорится в сообщении.

На данный момент тушение пожара продолжается. Угрозы рядом стоящим объектам нет. Объект находится на удаленном расстоянии от пожарной части (в 50 км). Сил и средств для тушения пожара достаточно, добавили в пресс-службе.