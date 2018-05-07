Стюардесса обвинила пилота в домогательствах

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Стюардесса Air India обвинила пилота в приставаниях на борту самолета 

РИА Новости 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Стюардесса индийской авиакомпании Air India пожаловалась в полицию на пилота, заявив, что он приставал к ней на борту самолета, следовавшего из Ахмадабада в Мумбаи, сообщает агентство ANI.
По информации агентства, инцидент произошел 4 мая. Как говорится в заявлении полиции, "потасовка возникла между истцом и пилотом на борту самолета". Сообщается, что женщина затем обратилась в отделение полиции в Мумбаи, где на основании ее жалобы было зарегистрировано дело по статье "нападение или использование силы по отношению к женщине с целью нарушить ее благопристойность".
Как сообщает телеканал NDTV, в авиакомпании не комментируют расследование и заявляют о сотрудничестве с правоохранительными органами по данному вопросу.
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