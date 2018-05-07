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Усыновившая 118 детей женщина арестована в КНР
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Усыновившая 118 детей женщина арестована в КНР 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Валерий Мельников
Власти города Уань провинции Хэбэй отправили под арест по подозрению в совершении уголовных преступлений женщину, которая прославилась на всю страну тем, что потратила миллионы на усыновление 118 детей, и постановили закрыть ее частный детский дом, сообщают местные СМИ.
Ли Лицзюнь, которая называла себя миллионером, начала усыновлять детей в 1996 году и основала свой частный приют "Деревня любви" в 2007 году. СМИ сообщают, что женщина усыновила 118 сирот. Ее деятельность активно освещалась в средствах массовой информации, благодаря чему она прославилась на всю страну.
По заявлению полиции, пишет газета Global Times, став популярной, хозяйка приюта начала использовать благотворительность для личного обогащения, получила большие суммы денег из бюджета, а также от филантропов. Полиция завила, что она подозревается в использовании усыновленных детей для угроз и запугивания местных чиновников.
По сообщениям СМИ, женщина вымогала 70 тысяч юаней у компании, которой нужно было протянуть кабель, проходивший над приютом, а также около 300 тысяч юаней у отеля и госпиталя.
По заявлению властей, у некоторых детей, которые были в приюте, на самом деле есть родители. Их имена приют использовал для того, чтобы обмануть власти и получить на их содержание государственные субсидии.
Власти забрали из приюта 74 ребенка после того, как постановили закрыть учреждение, которое не прошло ежегодную обязательную проверку.
Женщина подозревается в совершении целого ряда преступлений, в том числе шантаж, и нарушении общественного порядка. Полиция заморозила более 20 миллионов юаней (3,1 миллиона долларов) и более 20 тысяч долларов на ее банковском счету. Власти также выяснили, что в ее владении находилось множество недвижимой собственности и роскошные автомобили.
Кроме того, появились сообщения о том, что в приюте могли находиться похищенные дети. В связи с чем, полиция взяла образцы крови, а также отпечатки пальцев детей, чтобы провести проверку по базе данных пропавших.
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