Ещё
Глава МВД Пакистана ранен при покушении
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Глава МВД Пакистана ранен при покушении, сообщают СМИ 

РИА Новости 18 минут назад
Фото: AFP 2018 / Arif Ali
Министр внутренних дел Пакистана Ахсан Икбал пережил покушение, получив несмертельное пулевое ранение в городе Наровал (провинция Пенджаб), сообщает телеканал Geo TV.
Согласно его данным, инцидент произошел во время митинга. Глава МВД находился в своем автомобиле, когда молодой человек в возрасте 20-22 лет выстрелил в него из пистолета.
Пуля попала в правое плечо, министра экстренно доставили в больницу. Сейчас его состояние стабильное, жизни Икбала ничто не угрожает, сообщил телеканал.
Нападавший, чье имя не приводится, арестован. Информация о его мотивах также не сообщается.
РИА Новости: последние новости
Коллектив "ВИМ-Авиа" полагает, что новый гендиректор авиакомпании исчез Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже в Великобритании Самолет Анталья-Петербург внепланово сел в Сочи из-за недомогания ребенка
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован50
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1794
Умер Владимир Сапунов48
В Турции задумались об отмене виз для россиян69
Путин снял взыскание с главы Минтранса144
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение