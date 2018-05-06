В Лондоне произошла «кислотная атака»

Злоумышленник пока находится на свободе

От действий неизвестного мужчины, распылившего химическое вещество, пострадали как минимум трое человек — 17, 22 и 27 лет.

Инцидент произошёл ранним утром в районе Далстон, расположенном практически в центре столицы Британии.

По данным издания The Sun, всех пострадавших немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали, что их облили кислотой. Состояние троих мужчин не уточняется.

В связи со случившимся британские власти уточнили, что количество «кислотных атак» в Лондоне за последние четыре года возросло на 300%.

Так, в 2017 году было зафиксировано порядка 837 аналогичных нападений.