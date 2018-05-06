Ещё
В Лондоне произошла «кислотная атака»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Лондоне произошла «кислотная атака» 

News.ru 33 минуты назад
Фото: Global Look Press/Mohammad Abu Ghosh
Злоумышленник пока находится на свободе
От действий неизвестного мужчины, распылившего химическое вещество, пострадали как минимум трое человек — 17, 22 и 27 лет.
Инцидент произошёл ранним утром в районе Далстон, расположенном практически в центре столицы Британии.
По данным издания The Sun, всех пострадавших немедленно доставили в больницу. Врачи диагностировали, что их облили кислотой. Состояние троих мужчин не уточняется.
В связи со случившимся британские власти уточнили, что количество «кислотных атак» в Лондоне за последние четыре года возросло на 300%.
Так, в 2017 году было зафиксировано порядка 837 аналогичных нападений.
News.ru: последние новости
Известный журналист умер от тромбофлебита Страшные фото крушения Су-30 в Сирии Известную певицу нашли мёртвой на скале самоубийц
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сулейман Керимов госпитализирован49
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1793
Умер Владимир Сапунов48
В Турции задумались об отмене виз для россиян54
Путин снял взыскание с главы Минтранса146
Видео
01:05
Керченский пролив освятили
Общество
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:28
Сулейман Керимов госпитализирован
Политика
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
00:32
Самолет 30-х годов экстренно сел на пляже
Происшествия В мире
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение