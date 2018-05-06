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Лодка с детьми едва не угодила под теплоход
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В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми 

Москва24 18 часов назад
Фото: ТАСС
Теплоход и лодка с детьми едва успели избежать столкновения в Воронежской области. Следственный комитет начал проверку по факту этого инцидента, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.
Как сказано в сообщении ведомства, "организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища".
В пресс-службе также уточнили, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины ЧП. Это позволит им установить, как возникла ситуация, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.
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