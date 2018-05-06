Лодка с детьми едва не угодила под теплоход

В Воронежской области едва не столкнулись теплоход и лодка с детьми

Теплоход и лодка с детьми едва успели избежать столкновения в Воронежской области Следственный комитет начал проверку по факту этого инцидента, сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Как сказано в сообщении ведомства, "организована доследственная проверка по факту опасного сближения теплохода и лодки с несовершеннолетними на борту в акватории Воронежского водохранилища".

В пресс-службе также уточнили, что в настоящее время следователи выясняют обстоятельства и причины ЧП. Это позволит им установить, как возникла ситуация, в которой могли серьезно пострадать дети. По результатам проверки СК примет процессуальное решение.