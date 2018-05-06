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Самолет из Антальи в Санкт-Петербург внепланово сел в Сочи
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Самолет из Антальи в Санкт-Петербург внепланово сел в Сочи 

Газета.Ru 33 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Направлявшийся из турецкой Антальи в Санкт-Петербург самолет авиакомпании «Россия» внепланово совершил посадку в Сочи из-за того, что ребенку, который находился на борту авиасудна, стало плохо, заявил официальный представитель авиакомпании, передает РИА «Новости».
"Ребенку на борту самолета Анталья — Санкт-Петербург стало плохо. Экипаж принял решение о внеплановой посадке в Сочи", — сообщил представитель компании.
По его словам, ребенок вместе со своими родителями покинул самолет после приземления. Представитель компании также рассказал, что стоянка составила чуть более часа благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта, и после 13.00 мск самолет вновь направился в Санкт-Петербург.
Ранее сообщалось, что самолет Ил-38 экстренно сел в Жуковском с нераскрытой передней стойкой шасси.
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