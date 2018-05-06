Самолет из Антальи в Санкт-Петербург внепланово сел в Сочи

"Ребенку на борту самолета Анталья — Санкт-Петербург стало плохо. Экипаж принял решение о внеплановой посадке в Сочи", — сообщил представитель компании.

По его словам, ребенок вместе со своими родителями покинул самолет после приземления. Представитель компании также рассказал, что стоянка составила чуть более часа благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта, и после 13.00 мск самолет вновь направился в Санкт-Петербург.