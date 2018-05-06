«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства

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Коллектив «ВИМ-Авиа» полагает, что новый гендиректор авиакомпании исчез 

РИА Новости 1 час назад
Коллектив "ВИМ-Авиа" считает, что новый гендиректор авиакомпании и его заместитель исчезли, что ставит под угрозу решение о выплате долгов по зарплате сотрудникам.
"ВИМ-Авиа" в октябре 2017 года прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, — около 10 миллиардов рублей. Сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финдиректора Алевтину Калашникову, которые ранее покинули РФ и были объявлены в международный розыск. Арбитражный суд Татарстана 13 февраля по заявлению связанной с "Татнефтью" компании РНГО ввел в отношении "ВИМ-Авиа" начальную процедуру банкротства — наблюдение.
"Коллектив бывших сотрудников авиакомпании "ВИМ-Авиа", в лице своих общественных представителей, выражает крайнюю озабоченность поведением руководства авиакомпании. Новый генеральный директор АК "ВИМ-Авиа" Лайко Андрей Константинович, а также зам генерального директора Богачев Дмитрий Владимирович уже несколько дней недоступны по мобильной связи", — говорится в сообщении "ВИМ-Авиа".
Седьмого мая, отмечается там же, запланировано проведение крайне важного для 1,3 тысячи уволенных сотрудников заседание суда — об изменении очередности погашения долга "ВИМ-Авиа". При этом вопрос о скорейшем погашении задолженности авиакомпании по заработной плате находится в настоящее время на контроле вице-премьера Аркадия Дворковича и министерства труда и социальной защиты.
В конце апреля, как отмечается в сообщении, "заместитель генерального директора авиакомпании ВИМ-Авиа Д. В. Богачев заверил коллектив, что будут предприняты все возможные меры по изысканию средств для погашения образовавшейся задолженности по заработной плате в приоритетном порядке". Однако, по данным представителей коллектива, ни новый генеральный директор, ни его заместитель не планируют присутствовать на судебном заседании, мотивируя решение "отсутствием средств на командировку".
Суммарная задолженность по зарплате коллективу авиакомпании "ВИМ-Авиа" за период с июля 2017 года по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей.
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Комментарии13  Ещё 2 источника 
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