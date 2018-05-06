Ещё
В Сочи внепланово сел самолет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Самолет Анталья-Петербург внепланово сел в Сочи из-за недомогания ребенка 

РИА Новости 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Россия", следовавший рейсом из турецкой Антальи в Санкт-Петербург, совершил внеплановую посадку в Сочи, после того как ребенку стало плохо на борту, сообщил в воскресенье РИА Новости официальный представитель авиакомпании.
"Ребенку на борту самолета Анталья — Санкт-Петербург стало плохо. Экипаж принял решение о внеплановой посадке в Сочи", — сказал собеседник агентства. На земле ребенок и его родители покинули борт.
Как сообщил представитель авиакомпании, благодаря слаженным действиям экипажа и служб аэропорта стоянка составила чуть более часа. После 13.00 мск самолет вылетел в Санкт-Петербург.
РИА Новости: последние новости
Коллектив "ВИМ-Авиа" полагает, что новый гендиректор авиакомпании исчез Умер глава информагентства ANNA-News Марат Мусин В СПЧ оценили работу полиции на несогласованной акции в Москве
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умер Владимир Сапунов39
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом1696
Путин снял взыскание с главы Минтранса80
Украине запретили использовать «Джавелины»277
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию356
Видео
00:18
Кремль подавил оппозицию секретным инструментом
Общество Конфликты
00:35
Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
Происшествия
03:44
Путин снял взыскание с главы Минтранса
Политика
01:12
«ВИМ-Авиа» заявил об исчезновении руководства
Происшествия
00:23
Порошенко обвинили в очередном вранье про армию
Украина Армия
01:07
Украине запретили использовать «Джавелины»
Оружие Армия
00:16
Рэпер Pharaoh пнул фаната в лицо
Шоу-бизнес
00:36
Трампа не позовут на похороны Маккейна
В мире Другое
04:43
Хабенский устроил перепалку с журналисткой за вопрос о зрителях «Собибора»
Другое
01:41
Глава МИД Турции заговорил по-русски
В мире Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение