Пропавший Ярошенко нашелся в карцере

ТАСС. Супруга российского летчика Константина Ярошенко , отбывающего 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, рассказала о том, что он на месяц помещен в тюремный изолятор, сообщает

По словам Виктории Ярошенко, в субботу ей удалось поговорить с мужем, который несколько дней не выходил на связь.

«Состояние здоровья у Константина критическое, у него дизентерия, диарея полтора месяца идет. Он мне вчера сказал, в течение 30 дней он на связь не выйдет, не разрешают звонить. На 30 дней в карцер», — сказала Ярошенко.

Она собирается обратиться в российское генконсульство, чтобы добиться оказания медицинской помощи мужу. Ярошенко рассказала, что до этого ее муж мог покупать рис и его есть, все время пил воду.

«Сейчас у него нет воды и ему приносят кофе с молоком, когда молочные продукты при диарее категорически запрещены», — сказала она.

Ранее женщина сообщила об издевательствах со стороны нового администратора исправительного учреждения. После того, как происходящее было предано огласке, ситуация нормализовалась, но летчик в итоге оказался в карцере.

В 2011 году Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению за участие в сговоре с целью транспортировки крупной партии кокаина.