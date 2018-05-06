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Пропавший Ярошенко нашелся в карцере
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Пропавший Ярошенко нашелся в карцере 

Рамблер 1 час назад
Супруга российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего 20-летний срок лишения свободы в американской тюрьме, рассказала о том, что он на месяц помещен в тюремный изолятор, сообщает ТАСС.
≥≥ Ярошенко исчез из американской тюрьмы
По словам Виктории Ярошенко, в субботу ей удалось поговорить с мужем, который несколько дней не выходил на связь.
«Состояние здоровья у Константина критическое, у него дизентерия, диарея полтора месяца идет. Он мне вчера сказал, в течение 30 дней он на связь не выйдет, не разрешают звонить. На 30 дней в карцер», — сказала Ярошенко.
Она собирается обратиться в российское генконсульство, чтобы добиться оказания медицинской помощи мужу. Ярошенко рассказала, что до этого ее муж мог покупать рис и его есть, все время пил воду.
«Сейчас у него нет воды и ему приносят кофе с молоком, когда молочные продукты при диарее категорически запрещены», — сказала она.
Ранее женщина сообщила об издевательствах со стороны нового администратора исправительного учреждения. После того, как происходящее было предано огласке, ситуация нормализовалась, но летчик в итоге оказался в карцере.
В 2011 году Ярошенко был приговорен американским судом к 20-летнему тюремному заключению за участие в сговоре с целью транспортировки крупной партии кокаина.
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