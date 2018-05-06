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Жителей красноярского поселка эвакуировали из-за паводка
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Более 200 жителей поселка в Красноярском крае эвакуированы из-за паводка 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: пресс-служба Главного управления МЧС России по Приморскому кра
Из поселка Ворогово Туруханского района Красноярского края из-за подтопления эвакуированы 203 человека, сообщает региональное управление МЧС.
В ведомстве сообщили, что уровень воды в реке Енисей повысился из-за затора в районе многоостровья. В поселке Ворогово организовано оповещение населения по громкоговорящей связи и подворовыми обходами. Для снижения размеров материального ущерба силами местного населения организована эвакуация автотранспорта, сельхозтехники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории.
"В поселке Ворогово происходит подтопление 248 жилых домов, в которых проживает 702 человека (207 детей). Эвакуировано из населенного пункта 203 человека", — говорится в сообщении.
В превентивных целях подготовлены пункты временного размещения людей. Проводится эвакуация населения в поселок Бор. На дежурстве находятся два вертолета Ми-8 и три плавсредства. Всего привлечен 41 человек, восемь единиц техники.
По информации регионального управления МВД, в поселке дежурят два сотрудника полиции, которые обеспечивают охрану общественного порядка и чужого имущества. В ведомстве сообщили, что критический уровень воды составляет 10 метров. По данным на 13.00, уровень составлял 14 метров.
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