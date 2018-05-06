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В Якутии ребенок погиб при падении из окна
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В Якутии двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в городе Нерюнгри в Якутии, проводится проверка, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону.
"Шестого мая 2018 года около 14 часов (7.00 мск) из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома в городе Нерюнгри, выпал двухлетний ребенок. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, от полученных травм мальчик скончался", — говорится в сообщении.
По данным следствия, ребенок взобрался на подоконник, облокотился на антимоскитную сетку на открытом окне и упал вниз. При этом взрослые находились дома.
"Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины нахождения ребенка в опасной обстановке без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.
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