В Якутии ребенок погиб при падении из окна

В Якутии двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

"Шестого мая 2018 года около 14 часов (7.00 мск) из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома в городе Нерюнгри, выпал двухлетний ребенок. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, от полученных травм мальчик скончался", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок взобрался на подоконник, облокотился на антимоскитную сетку на открытом окне и упал вниз. При этом взрослые находились дома.