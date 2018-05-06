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На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой
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На свадьбе в Бразилии упал самолет с невестой 

РИА Новости 2 часа назад
Вертолет с невестой, летевшей на собственную свадьбу, упал и загорелся в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает в воскресенье канал Globo.
По счастливой случайности сама невеста не пострадала, однако трое сопровождающих получили ранения. Несмотря на инцидент, свадьба не была отменена, невесту доставили к жениху наземным транспортом.
Один из очевидцев рассказал, что вертолет развернулся в воздухе и упал на землю незадолго до посадки. Невеста и пилот сумели выбраться и отбежать от вертолета. Прибывшие пожарные успели вытащить из салона трех остававшихся там людей, после чего вертолет загорелся, однако его быстро потушили.
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