В Афганистане взорвался фугас

На севере Афганистана взорвался фугас, восемь человек погибли

Фугас взорвался в воскресенье на дорогое в северо-западной афганской провинции Фарьяб, восемь мирных граждан погибли, один получил ранения, сообщает агентство Пажвак со ссылкой на местную полицию.

Как заявил агентству представитель полиции Абдул Карим Юриш, на мине подорвалось транспортное средство, в котором находились торговцы.