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На круизном лайнере в Сочи произошло задымление
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Экипаж круизного лайнера в порту Сочи эвакуировали из-за задымления 

ТАСС 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Задымление произошло на пришвартованном в Сочи круизном лайнере. На момент инцидента на борту находились только члены экипажа, они были эвакуированы, сообщила в воскресенье ТАСС представитель Южного регионального центра МЧС.
"Поступило сообщение о происшествии на крупном круизном лайнере, находящемся в порту Сочи. Он был без пассажиров, на борту находились только члены экипажа. В моторном отсеке произошло задымление, возгорания не было. Членов экипажа эвакуировали", — сказала она.
Собеседница добавила, что инцидент произошел около полуночи в ночь на воскресенье. Помощь пожарных и спасателей МЧС не потребовалась.
Представитель ведомства не уточнила, на каком именно корабле произошло задымление. В диспетчерской порта Сочи не смогли назвать судно.
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