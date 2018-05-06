На круизном лайнере в Сочи произошло задымление

Экипаж круизного лайнера в порту Сочи эвакуировали из-за задымления

Задымление произошло на пришвартованном в Сочи круизном лайнере. На момент инцидента на борту находились только члены экипажа, они были эвакуированы, сообщила в воскресенье ТАСС представитель Южного регионального центра МЧС

"Поступило сообщение о происшествии на крупном круизном лайнере, находящемся в порту Сочи. Он был без пассажиров, на борту находились только члены экипажа. В моторном отсеке произошло задымление, возгорания не было. Членов экипажа эвакуировали", — сказала она.

Собеседница добавила, что инцидент произошел около полуночи в ночь на воскресенье. Помощь пожарных и спасателей МЧС не потребовалась.

Представитель ведомства не уточнила, на каком именно корабле произошло задымление. В диспетчерской порта Сочи не смогли назвать судно.