Неизвестный выстрелил в человека в Москве

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Неизвестный выстрелил в человека на юго-западе Москвы 

Газета.Ru 7 мая 2018
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов ведут поиски неизвестного, который выстрелил в человека на юго-западе Москвы, сообщил источник в правоохранительных органах, передает агентство городских новостей "Москва".
"На ул. Керченская в районе д. 2 неизвестный причинил огнестрельное ранение человеку. Ведется проверка", — сказал источник.
По его словам, полицейские разыскивают подозреваемого, который предположительно имеет славянскую внешность. Также сообщается, что у него русые волосы, он одет в джинсовую куртку. На данный момент сообщений о других пострадавших в результате произошедшего нет.
Ранее сообщалось о смерти мужчины от ножевых ранений во время драки со стрельбой в центре Москвы.
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