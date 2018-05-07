Неизвестный выстрелил в человека в Москве

Неизвестный выстрелил в человека на юго-западе Москвы

"На ул. Керченская в районе д. 2 неизвестный причинил огнестрельное ранение человеку. Ведется проверка", — сказал источник.

По его словам, полицейские разыскивают подозреваемого, который предположительно имеет славянскую внешность. Также сообщается, что у него русые волосы, он одет в джинсовую куртку. На данный момент сообщений о других пострадавших в результате произошедшего нет.

Ранее сообщалось о смерти мужчины от ножевых ранений во время драки со стрельбой в центре Москвы.