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Жираф убил режиссера во время съемок
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Жираф убил известного кинорежиссера во время съемок 

ТК «Звезда» 6 мая 2018
Фото: thesun.co.uk
Известный кинематографист из ЮАР Карлос Карвальо умер после того, как получил удар от жирафа во время съемок сериала. Об этом сообщает The Sun.
Карвальо был занят съемками дикой природы, в какой-то момент он почти вплотную приблизился к жирафу, чтобы отснять крупные планы. Однако зверь неожиданно и сильно ударил режиссера головой, отчего его подбросило в воздух на несколько метров.
Кинематографиста экстренно доставили в реанимацию больницы в Иоханнесбурге с помощью вертолета. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти Карвальо не удалось. Руководство парка, в котором произошел инцидент, заявило о несоблюдении режиссером техники безопасности и подчеркнуло, что винить жирафа не в чем.
Карлос Карвальо был известен в кинематографическом мире и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским «Серебряным львом» и национальной наградой Африканской кинематографической академии.
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