Жираф убил режиссера во время съемок

Жираф убил известного кинорежиссера во время съемок

Известный кинематографист из ЮАР Карлос Карвальо умер после того, как получил удар от жирафа во время съемок сериала. Об этом сообщает The Sun.

Карвальо был занят съемками дикой природы, в какой-то момент он почти вплотную приблизился к жирафу, чтобы отснять крупные планы. Однако зверь неожиданно и сильно ударил режиссера головой, отчего его подбросило в воздух на несколько метров.

Кинематографиста экстренно доставили в реанимацию больницы в Иоханнесбурге с помощью вертолета. Врачи боролись за его жизнь, однако спасти Карвальо не удалось. Руководство парка, в котором произошел инцидент, заявило о несоблюдении режиссером техники безопасности и подчеркнуло, что винить жирафа не в чем.

Карлос Карвальо был известен в кинематографическом мире и отмечен престижными международными премиями, в том числе каннским «Серебряным львом» и национальной наградой Африканской кинематографической академии.