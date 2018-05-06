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В Мексике в кузове машины нашли тела девяти человек
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В Мексике в кузове машины нашли тела девяти человек 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: © AP Photo / Gustavo Aguado
Девять трупов обнаружены в субботу в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго, сообщает генеральная прокуратура штата Герреро.
По данным ведомства, хозяин машины находится в числе убитых, которые, как считает следствие, занимались торговлей различными товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля.
Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла неизвестными.
Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике, что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США. Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.
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