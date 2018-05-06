В Мексике в кузове машины нашли тела девяти человек

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Девять трупов обнаружены в субботу в кузове грузовика рядом с мексиканским городом Чильпансинго, сообщает генеральная прокуратура штата Герреро По данным ведомства, хозяин машины находится в числе убитых, которые, как считает следствие, занимались торговлей различными товарами незаконного происхождения с использованием данного автомобиля. Прокуратура начала расследование обстоятельств гибели людей, которые могли быть ранее похищены в городе Тикстла неизвестными. Штат Герреро — один из наиболее опасных с точки зрения преступности в Мексике , что обусловлено войной группировок за контроль над транзитом наркотиков в США . Именно в этом штате в сентябре 2014 года пропали 43 студента, которые, как выяснилось впоследствии, были похищены полицией, переданы в руки бандитов в городе Игуала и позднее убиты.