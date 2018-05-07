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Жена Ярошенко рассказала о «прощальных словах» мужа
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Жена Ярошенко рассказала о «прощальных словах» мужа 

RT на русском 37 минут назад
Фото: ТАСС
Российский лётчик Константин Ярошенко заявил своей жене Виктории, что не выдержит 30 дней в изоляторе американской тюрьмы, куда его поместили, и передал «прощальные слова». Об этом пишет газета «Известия».
В генконсульстве России в США заявили, что Ярошенко поместили в спецблок из-за конфликта с другим заключённым.
По словам супруги россиянина, во время телефонного разговора голос Ярошенко «был уставшим, потерянным». Она отметила, что «он действительно в тяжёлом состоянии, так как болезнь прогрессирует».
Также Виктория Ярошенко заявила, что Константин «как будто прощался» с семьёй и сообщил, что «устал от издевательств».
«Отметил, что 30 дней в карцере для него убийственны и он уже оттуда не выйдет. У него были прощальные слова: поздравил меня с наступающим днём рождения и пожелал (дочери. — RT) Кате хорошо сдать экзамены, хотя он прекрасно знает, что экзамены будут только в июле», — рассказала она.
Ранее супруга Ярошенко сообщала, что не знает о местонахождении мужа.
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Комментарии69  Ещё 30 источников 
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