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Ярошенко исчез из американской тюрьмы
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Ярошенко исчез из американской тюрьмы 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: ТАСС
Он отбывал 20-летний срок в учреждении «Форт-Дикс», но 30 апреля его вывели из камеры и с тех пор о нём ничего не известно, рассказала супруга лётчика Виктория.
В комментарии «Известиям» она предположила, что её муж без всяких на то оснований может находиться в карцере. Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что все попытки связаться с подзащитным не увенчались успехом.
Как уточняет издание, в последние несколько недель заключённый жаловался на проблемы с желудком. В тюрьме ему выписали антибиотики, но они не помогли. 30 апреля мужчина был на приёме у врача, а после возвращения в камеру за ним пришли надзиратели и увели в неизвестном направлении. Отмечается, что все вещи Ярошенко собраны, включая матрас.
Американские спецслужбы похитили Константина Ярошенко в Либерии в мае 2010 года. Его переправили в США, где обвинили в сговоре с целью контрабанды кокаина. В июне 2017-го его приговорили к 20 годам заключения.
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