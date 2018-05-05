Ярошенко исчез из американской тюрьмы

Он отбывал 20-летний срок в учреждении «Форт-Дикс», но 30 апреля его вывели из камеры и с тех пор о нём ничего не известно, рассказала супруга лётчика Виктория.

В комментарии «Известиям» она предположила, что её муж без всяких на то оснований может находиться в карцере. Адвокат Ярошенко Алексей Тарасов заявил, что все попытки связаться с подзащитным не увенчались успехом.

Как уточняет издание, в последние несколько недель заключённый жаловался на проблемы с желудком. В тюрьме ему выписали антибиотики, но они не помогли. 30 апреля мужчина был на приёме у врача, а после возвращения в камеру за ним пришли надзиратели и увели в неизвестном направлении. Отмечается, что все вещи Ярошенко собраны, включая матрас.