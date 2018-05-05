В ТЦ в Иваново вспыхнул пожар 

Спасатели эвакуировали 200 человек из горящего торгово-развлекательного центра "Евроленд" в Иваново, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Возгорание утеплителя вентилируемого фасада произошло в ТРЦ на улице Куконковых.
"Из здания были выведены 200 человек (в том числе 50 человек — пожарно-спасательными подразделениями)", — сказал он.
Как отмечается, пожар локализован на площади 20 квадратных метров.
В Иванове горел "Евроленд" (ФОТО) https://t.co/Cg2mpTvr2m pic.twitter.com/SWxfBG34V4— ГТРК «Ивтелерадио» (@ivteleradio) May 5, 2018