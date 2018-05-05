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В ТЦ в Иваново вспыхнул пожар
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Скончался Марат Мусин
Скончался Марат Мусин

В ТЦ в Иваново вспыхнул пожар 

РИА Новости 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Спасатели эвакуировали 200 человек из горящего торгово-развлекательного центра "Евроленд" в Иваново, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Возгорание утеплителя вентилируемого фасада произошло в ТРЦ на улице Куконковых.
"Из здания были выведены 200 человек (в том числе 50 человек — пожарно-спасательными подразделениями)", — сказал он.
Как отмечается, пожар локализован на площади 20 квадратных метров.
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Комментарии7  Ещё 2 источника 
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