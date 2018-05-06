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Майор СБУ пытался нажиться на дошколятах
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Майор СБУ пытался нажиться на дошколятах 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Фото: РИА Новости
СБУ задержала сотрудника одного из своих подразделений в Киевской области, который вымогал деньги у директора детского сада, сообщает пресс-служба ведомства.
Майор СБУ требовал от директора дошкольного учреждения 5 тыс. долларов, передает УНИАН.
В противном случае правоохранитель угрожал «найти» нарушения в проведении ремонтных работ, хотя таковые отсутствовали, а директор предоставил соответствующую документацию.
Кроме того, сотрудник СБУ хотел, чтобы детский сад покупал продукты у его поставщика, при этом продукция не соответствовала установленным нормам.
Задержание произвели после получения майором второй части взятки.
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