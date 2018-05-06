Майор СБУ пытался нажиться на дошколятах

СБУ задержала сотрудника одного из своих подразделений в Киевской области, который вымогал деньги у директора детского сада, сообщает пресс-служба ведомства.

Майор СБУ требовал от директора дошкольного учреждения 5 тыс. долларов, передает УНИАН

В противном случае правоохранитель угрожал «найти» нарушения в проведении ремонтных работ, хотя таковые отсутствовали, а директор предоставил соответствующую документацию.

Кроме того, сотрудник СБУ хотел, чтобы детский сад покупал продукты у его поставщика, при этом продукция не соответствовала установленным нормам.

Задержание произвели после получения майором второй части взятки.