На штрафплощадке в Киеве сгорели более 50 автомобилей

Более 50 автомобилей сгорели в субботу на открытой штрафной площадке на Столичном шоссе в Киеве. Об этом сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в украинской столице Светлана Водолага.

"На штрафплощадке сгорело 54 автомобиля. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара выясняет полиция", — сказала она в эфире телеканала "112 Украина".

Пожар возник в полдень. На месте инцидента работали 12 единиц специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.