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Двое из семи пропавших в Польше шахтеров найдены живыми
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Двое из семи пропавших в Польше шахтеров найдены живыми 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Сильный подземный толчок произошел на шахте "Зофьювка" на юге Польши. Как сообщила в субботу журналистам пресс-секретарь Ястшембской угольной компании Катажина Яблоньская-Байер, найдены двое из семи пропавших шахтеров.
"Пока сложно сказать, как сильно они пострадали. Они попросили о помощи", — сказала она, подчеркнув, что горняки в сознании, но спасатели выносят их из шахты на носилках. По словам пресс-секретаря, с остальными пропавшими связи пока нет.
Спасательная операция продолжается. На данный момент спасатели пытаются добраться до эпицентра подземного толчка. Пока нет ясности, был там обвал или нет.
Известно, что мощный подземный толчок произошел на глубине 11900 метров под землей. Сила толчка — 3,42 балла по шкале Рихтера. Большинство работавших в тот момент шахтеров были оперативно выведены на поверхность.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что отправляется на место инцидента. "Меня постоянно информируют о ходе спасательной операции. Она продвигается с трудом, но я надеюсь, что оставшиеся пять горняков будут спасены", — сказал он.
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