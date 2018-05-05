Опубликованы кадры ликвидации стрелка в Нижнем Новгороде 

Неизвестный открыл стрельбу по правоохранителям в Нижнем Новгороде. Мужчина попытался забарикадироваться в одной из квартир на улице Академика Павлова. «360» публикует кадры со спец операции по ликвидации.
На видео сотрудники ФСБ пытаются проникнуть в квартиру, где спрятался злоумышленник. Силовики предложили преступнику сдать оружие, но он ответил отказом и открыл огонь из автомата. В результате захвата, мужчину нейтрализовали. Ранения получили три участника операции.
В настоящий момент ведется следствие. Личность бандита устанавливается.
Полицейские задержали жителя Кагальницкого района Ростовской области. Мужчину подозревают в незаконном хранении боеприпасов. Патроны калибра 5,45 миллиметра изъяли для исследования.