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Украинский контрактник погиб под колесами БМП
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Украинский контрактник погиб под колесами БМП 

Деловая газета «Взгляд» 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Служащий по контракту солдат погиб на полигоне в Черниговской области после того, как на него наехал БМП, сообщил официальный представитель генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко.
«Около 17.00 4 мая на общевойсковом полигоне в поселке Гончаровское Черниговской области военнослужащий военной службы по контракту механик-водитель одной из воинских частей, находясь за рулем БМП, совершил наезд на солдата-контрактника — военнослужащего своей же военной части. В результате наезда последний погиб на месте», — написал Лысенко в Facebook, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что оба военнослужащих остались после учений на полигоне, чтобы отремонтировать две боевые машины пехоты. Закончив ремонт, они купили в ближайшем поселке алкоголь и распили его. Затем один из них сел за руль БМП и решил подъехать ко второй машине, чтобы взять ее на буксир. «Он не заметил потерпевшего, который лег отдыхать вблизи второй БМП, и совершил наезд. Контрактник получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью», — отметил Лысенко.
Уточняется, что в отношении военнослужащего возбуждено уголовное дело, он обвиняется в «нарушении правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее средней тяжести или тяжкие телесные повреждения или гибель потерпевшего». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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