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В Астане загорелась школа
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В Астане из-за пожара в школе эвакуировали около двух тысяч человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар в бытовом помещении в школе в Астане в субботу стал причиной эвакуации около двух тысяч человек, сообщила пресс-служба комитета по ЧС (КЧС) МВД Казахстана.
По информации комитета, мебель и личные вещи в бытовом помещении, расположенном на первом этаже средней школы №61 в столице Казахстана, загорелись в 13.56 местного времени (10.56 мск). Площадь пожара составила 10 квадратных метров.
"Пожар локализован в 14.10 (11.10 мск) и ликвидирован в 14.11 (11.11 мск). До прибытия подразделения пожаротушения администрацией школы было эвакуировано порядка 2000 человек, основная часть — дети. Информации о пострадавших не поступало, на месте (работают) бригады скорой медицинской помощи и Центра медицины катастроф Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД", — говорится в сообщении ведомства.
Через час после ликвидации возгорания дети вернулись в школу.
Причина пожара устанавливается. В ликвидации ЧС участвовали 15 сотрудников и шесть единиц техники службы пожаротушения.
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