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Во Франции спезназовцы пострадали при нападении мигрантов
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Во Франции два спецназовца пострадали при нападении полусотни мигрантов 

РИА Новости 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Два сотрудника французского полицейского спецназа (Сompagnie républicaine de sécurité, CRS) получили легкие ранения в Кале в результате нападения около 50 мигрантов, вооруженных дубинками и камнями, сообщает телеканал BFMTV.
По информации телеканала, нападение произошло вечером в пятницу в промышленной зоне города, недалеко от бывших "джунглей" (крупнейшего лагеря мигрантов) и рядом с объездной портовой дорогой, где каждый день благотворительная организация с разрешения властей раздает мигрантам еду.
Телеканал уточняет, что ранее в тот же день сотрудники полицейского спецназа проводили операцию по сносу двух нелегальных мигрантских лагерей в этом районе.
Столкнувшись с агрессией, работавшие на месте сотрудники правоохранительных органов были вынуждены вызвать подкрепление. Против зачинщиков беспорядков был применен слезоточивый газ. Никто из мигрантов не был задержан.
В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию.
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